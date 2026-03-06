Pallanuoto, l’Antares cade contro la capolista Zero 9

Si ferma il cammino in Serie C dell’Antares Pallanuoto Latina al cospetto della capolista Zero 9, che prevale alla fine per 15 a 13. Un approccio soft quello dei pontini, forse troppo e che costa caro, con gli ospiti inizialmente sotto di due reti e che recuperavano sul 5 a 5, per essere poi beffati a fine prima frazione con il contropiede del 6 a 5.

Nel secondo tempo i locali tornavano avanti di 2 e 3 reti, in un elastico di punteggio che vedeva i latinensi andare sotto anche di 4 marcature nella terza frazione. Solo nella seconda metà dell’ultimo periodo l’Antares riusciva in parte a ridurre il gap, fermandosi sul 13 a 15.

“Nonostante coach Gubitosa abbia provato a dare la scossa in tutti i reparti con cambi continui abbiamo fornito una prova non all’altezza – commenta il Presidente dell’Antares Bruno Davoli – al netto di un’ottima performance dei nostri avversari. Dobbiamo ricompattarci subito e mettere in acqua il giusto spirito di squadra a partire già dall’incontro con lo Swimming”.

Il tabellino

ZERO 9 – ANTARES NT & PN LATINA 15 – 13 (6-5; 3-2; 4-3; 2-3)

ZERO 9: Scoccola, Di Grazia 1, Pazienti, Sarà, Quattrini 2, Corbo 2, Aloi, Contoni 1, Bellantoni 2, Trivisondoli 2, Liali 1, Micciche’ 4, Zucchini, Di Pasquale. Tpv Lorenzo Tomasi

ANTARES NT & PN LATINA: Bernardini, Veglia 1, Chemello Le, Zilli, Evangelisti, Meccariello 1, Tempera, Di Santantonio 3, Raffaeli S. 4 (2 R,) Raffaeli A. 1, Zamperin , Schettino 3 (1R), Passari, Chemello Lo. Tpv: Mauro Gubitosa.

Arbitro: Ibba.