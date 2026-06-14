Pallanuoto, l’Antares chiude con due vittorie ma sfuma il sogno playoff

Finale di stagione amaro ma ricco di orgoglio per l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che in Serie C mette a segno due vittorie nette ma vede sfumare l’accesso ai playoff per appena un punto.

La squadra pontina ha infatti chiuso il campionato con due successi convincenti: prima il 26-15 casalingo contro lo Swimming Tivoli, poi il 21-12 in trasferta contro la Juventus Nuoto Monterotondo. Due prestazioni solide che però non sono bastate per completare la rimonta in classifica.

Playoff sfumati per un solo punto

Il verdetto finale è crudele per i ragazzi del presidente Bruno Davoli: 42 punti per l’Antares, 43 per la Fiorillo Academy, che grazie a un finale di stagione più continuo e al recupero di alcune gare è riuscita a superare i pontini proprio sul filo di lana, conquistando così il secondo posto utile per i playoff.

La Fiorillo affronterà ora il Bellator Frusino nella corsa alla promozione in Serie B.

Un girone di ritorno da protagonisti

Nonostante l’esito, la stagione dell’Antares resta positiva. La squadra guidata da coach Mauro Gubitosa ha infatti costruito una lunga serie di risultati nel girone di ritorno, con nove vittorie consecutive che hanno permesso di riaprire completamente la corsa playoff dopo una prima parte di campionato più altalenante.

Determinanti, in negativo, alcuni passaggi del girone d’andata, come la sconfitta all’esordio contro il Centumcellae e il ko contro la Juventus Nuoto alla nona giornata.

Un gruppo cresciuto e un progetto solido

Al di là della classifica, resta la soddisfazione per un gruppo che ha mostrato crescita tecnica e caratteriale. Lo staff sottolinea il percorso di maturazione dei più giovani, a partire dal portiere classe 2008 Michelangelo Bernardini e dai compagni Alessandro Viccione, Stefano Ferone e Lorenzo Chemello.

Spazio anche ai contributi dei senior e dei giocatori più esperti, che hanno garantito continuità e solidità in un gruppo definito “unito e determinato” nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione.

Obiettivo rinviato

A fine stagione resta il rammarico per un traguardo sfiorato, ma anche la consapevolezza di una base solida su cui ripartire.

L’Antares Latina guarda già al futuro con un obiettivo chiaro: tornare a competere per la promozione nella prossima stagione, con la convinzione di poter riprendere il cammino da dove si è interrotto.