Pallanuoto, l’Antares Latina pronta all’esordio in Serie C

Conto alla rovescia per l’esordio in campionato della Serie C della Antares Nuoto Latina. La formazione dei ragazzi cari al Presidentissimo Alberico Davoli debuttera’ questo fine settimana a Monterotondo contro una delle candidate alla promozione finale, la Roma waterpolo. La societa’ di Tony Olivola sarà sicura protagonista al vertice, in quanto reduce da una buona ma sfortunata ultima annata in Serie B. Accanto alla Roma WP si candidano per la lotta a conquistare la promozione in cadetteria anche la Roma 2020, brillante seconda nel girone sardo lo scorso anno e il Villa Aurelia Roma, parimenti alla mina vagante Swing Action Pescara. Il roster delle pretendenti alla Serie B annovera anche l’ambizioso Frosinone Pn che ha confermato tutti i validi elementi in rosa aggiungendo ulteriori innesti di livello. Infine l’Antares se la vedrà anche con quei team che faranno da ago della bilancia del girone, quali i Castelli Romani, Virtus Flaminio, e le agguerrite Bellator Frusino e Italica. La Serie C in calotta rossoblu’ pontina vede il gradito ritorno quest’anno del bomber Marco Aiello che farà coppia a centroboa con Matteo Zamperin e Gabriele Brendaglia. Il “clan degli esperti” si completa con i difensori Emanuele Troiso, il capitano Nicolò Tempera e il secondo portiere Giacomo Alessandri. Accanto a loro tanti ragazzi dal 2000 al 2006, il portiere Lorenzo Abballe, Paolo Meccariello, passando poi per le new entry Luca Tarquini dalla Libertas Roma, Yossef Campanelli e Federico Rossini dall’Anzio, Matteo Montebove dall’Olimpic Roma. Dulcis in fundo i giovani targati Antares Leonardo Chemello e Tommaso Veglia, in attesa del recupero completo dopo le operazioni alle spalle di Giorgio Evangelisti e Lorenzo Orelli. A completare l’organico i giovani Under 16 Lorenzo Chemello, Adriano Fedeli, Alessandro Viccione, a tutti quegli altri 2007 meritevoli di convocazione da parte di coach Mauro Gubitosa

Queste le parole del Presidente Bruno Davoli:

Con la Serie C inizia il nostro ultimo torneo che quest’anno, accanto ai confermati Campionati Under 14, 16 e 18, ci vede iscritti anche alla Under 12, dove volevamo tornare a partecipare. Tra arrivi e partenze tra cui, Simone Castaldi, Gianmarco Comunxzi, Gabriele Di Mascolo e Pierpaolo Fava, sarà il campo a dire se abbiamo piu’ perso o piu’ guadagnato in termini di efficacia e rendimento. Di certo daremo tutto a maggior ragione per le difficoltà logistiche e d’impossibilita’ ad allenarci a Latina, perché siamo spinti da una volontà ferrea che non si abbatte e non si ferma davanti a nessuno e andremo a giocarcela con tutti”.

Il Dirigente Daniel Natarella:

“Debuttiamo in questo campionato affrontando già all’esordio una formazione quotata per la vittoria finale. D’altronde il girone Laziale e’ da sempre tra i più difficili e competitivi e noi insieme a tutta la società, il coach e i ragazzi sappiamo che ogni partita sarà tosta, ma se vogliamo toglierci le nostre soddisfazioni dobbiamo affrontare le sfide consapevoli di non essere da meno e di non dover temere nessuno”.