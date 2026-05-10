Pallanuoto, l’Antares vince ancora: ora la semifinale con l’Alma Nuoto

Vince ancora l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina che, ai quarti di finale play-off del Campionato Juniores Nazionale B, ha superato agevolmente la Roma 2020 B.

Il racconto della gara

Ad un primo tempo equilibrato, culminato sul 2 a 2 con il double messo a segno da Viccione, i pontini rompono gli indugi e, grazie ad una buona difesa e contrattacchi efficaci, si impongono sugli avversari: i parziali di 4 a 0 e 7 a 2, rispettivamente nella seconda e terza frazione di gioco con doppietta di Di Vito, tre marcature a testa di Chemello e Viccione, due gol di Fedeli e uno per Faiola consentono agli atleti di coach Gubitosa di incrementare il vantaggio.

I pontini riusciranno a mettere al sicuro la vittoria e i tre punti gestendo poi il risultato nell’ultimo quarto dove, a gonfiar la rete, ci pensano Albanesi e un ottimo Chemello. Ora la testa dell’Antares va alla semifinale contro la temibile Alma Nuoto, puntando a replicare quanto di buono fatto sin qui nella fase eliminatoria.