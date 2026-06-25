Pallanuoto, ottavo posto nel Lazio: termina la stagione della Nuoto 2000

Partita vibrante e mai scontata, con continui ribaltamenti e grande intensità su entrambi i fronti. La Nuoto 2000 chiude ottava nel Lazio, al termine di una stagione in crescita e ricca di confronti con realtà di alto livello nazionale.

Gara combattuta dall’inizio alla fine tra Aquademia e Nuoto 2000 nel Campionato Ragazzi FIN. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo e il match resta in equilibrio per tutti i quattro tempi, chiudendosi sul punteggio di 8-8. Si va quindi ai tiri di rigore, dove la sfida continua punto su punto fino al definitivo 12-11 in favore dei padroni di casa. Una partita ad alta intensità che ha messo in evidenza il carattere e la tenuta mentale di entrambe le formazioni.

Al termine dell’incontro, il tecnico Emiliano Spagnoli ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando la crescita del gruppo durante la stagione e il valore delle esperienze contro squadre di alto livello come Onda Forte e Rm Vis Nova. Nuoto 2000 chiude così l’anno all’ottavo posto nel Lazio, con un percorso considerato positivo e in progressiva crescita, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.

La Rosa

Ensoli Gabriele, Calenzo Pierluigi. Simeoni Stefano. Gragnanini Mattia. Bongiovanni Tommaso. Filippi Lorenzo. Rossi Giovanni. Prezioso Emanuele. Moro Matteo, Rossi Francesco, Marafini Alessandro, Salmaso Riccardo, Archilletti Emanuele. Amico Leonardo.