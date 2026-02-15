Pallanuoto, pari dell’Antares contro la Lazio: termina 10-10

Prestazione convincente per l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che nel campionato Juniores Nazionale ha fermato sul 10-10 la Lazio Nuoto al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo le prime due uscite sfortunate contro la capolista Aquademia e nel match tirato con lo Zero9, i ragazzi del presidente Bruno Davoli conquistano così un risultato più che positivo.

La sfida è stata equilibrata nelle prime frazioni, con le due squadre protagoniste di una gara che, nella sua metà, ha visto i capitolini cercare l’allungo, portandosi provvisoriamente sul +3, ma la formazione guidata da coach Mauro Gubitosa ha reagito con determinazione, ricucendo lo strappo nel terzo tempo e riuscendo anche a portarsi avanti di due reti. I biancocelesti hanno poi impattato sul 9-9 grazie a due rigori, prima del botta e risposta finale che ha fissato il punteggio sul definitivo 10-10.

Sugli scudi Leonardo Chemello e Alessandro Viccione con tre reti ciascuno, doppietta per Enzo Di Vito e un gol a testa per Diego Faiola e Daniele Micci. Da sottolineare anche le prove del difensore Stefano Ferone, di Michele Albanesi, Matteo Addonisio e del portiere Michelangelo Bernardini, oltre alle convocazioni dei giovani Federico Papa (classe 2011) e del portiere Gianluca Di Matteo (classe 2012), segnali incoraggianti per il futuro del club pontino.

Il tabellino

ANTARES NT & PN LATINA – S.S LAZIO 10 – 10 (1-1; 2-3; 5-3; 2-3)

ANTARES NT & PN LATINA: Bernardini, Chemello 3 (1 R), Micci 1, Albanesi M, Viccione 3 (2 R), Di Vito 2 (1 R), Papa, Ferone, Faiola 1, Addonisio, Di Matteo

S.S Lazio: Sospiri, Berritto 1, Cappuccinio, Nobile 6, Petrucci, Cadau, Dionisi 2, Fiesoletti, D’ Agostini, De Feo, Antononi, Pastore Bontempi, Ferri 1

Arb. sig. Volpini