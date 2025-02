Pallanuoto pontina, il weekend dell’Antares tra C, Juniores e Ragazzi

Weekend intenso per l’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, con le squadre impegnate nei rispettivi campionati di Serie C, Juniores Nazionale e Ragazzi Nazionale.

PRIMA SCONFITTA INTERNA PER LA SERIE C

Antares Nuoto Pallanuoto Latina – Aquademia 8-9

(3-3; 1-3; 3-3; 1-0)

L’Antares cade di misura nella prima gara casalinga della stagione contro Aquademia, al termine di una partita sofferta. I pontini hanno faticato a contenere la velocità degli avversari, subendo il break decisivo tra secondo e terzo tempo. Nel finale, un ultimo sussulto ha portato al -1, ma la chance del pareggio è sfumata nei secondi conclusivi in superiorità numerica.

Coach Mauro Gubitosa:

“Troppi errori tecnici e poca reattività in difesa, fattori che hanno inciso pesantemente. L’Aquademia ha fatto la sua partita, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Mi aspetto una risposta immediata già da sabato prossimo.”

Il capitano Nicolò Tempera:

“C’è rammarico, volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi. Ora testa alla sfida contro Fiorillo Academy, capolista con il Lanciano.”

JUNIORES NAZIONALE: SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA

Castelli Romani – Antares Nuoto Pallanuoto Latina 5-11

(0-4; 0-2; 2-5; 3-0)

Successo netto per la Juniores, che domina Castelli Romani con una partenza fulminea: 8-0 di parziale tra primo e secondo tempo, partita chiusa in anticipo e spazio per tutta la rosa.

Capitano Tommaso Veglia:

“Vittoria importante, ma dobbiamo rimanere concentrati per i prossimi impegni più difficili.”

Coach Gubitosa:

“Sto dando minuti a tutta la squadra per costruire un gruppo solido e competitivo.”

I RAGAZZI TENGONO TESTA ALLA LAZIO NEL PRIMO MATCH CASALINGO

Antares Nuoto Pallanuoto Latina – Lazio Nuoto 4-16

Il risultato è pesante, ma l’Antares Ragazzi mostra segnali di crescita contro una delle migliori squadre del torneo. Avvio promettente con un doppio vantaggio e la possibilità del +3, poi la Lazio ribalta la gara. Tra i marcatori spiccano Papa e Bongiovanni.

Coach Matteo Davoli:

“Bicchiere mezzo pieno. I ragazzi hanno giocato bene nonostante alcune assenze e problemi fisici. Dobbiamo lavorare sulla continuità per tutta la partita.”

Un weekend con luci e ombre per l’Antares, ma con la consapevolezza che il lavoro quotidiano porterà risultati importanti.