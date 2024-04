Pallanuoto, sconfitta per 11-12 del Centro Nuoto Latina contro la SS Lazio

È stata una partita combattuta fino all’ultimo secondo, ma il Centro Nuoto Latina ha dovuto arrendersi alla SS Lazio Nuoto con un punteggio finale di 12-11.

Nonostante l’impegno e la determinazione dei pontini, guidati dalle giocate di Caponero e Salipante, l’ultimo quarto perso 4-2 ha fatto la differenza. Tuttavia, l’obiettivo playoff rimane alla portata e la squadra ripartirà con determinazione sabato prossimo ad Anzio contro l’Acquachiara.

La partita è stata caratterizzata dall’equilibrio, con entrambe le squadre che hanno mostrato una grande qualità difensiva sin dalle prime battute. Barigelli ha aperto le danze per la Lazio, ma Tarquini ha risposto prontamente per il Latina. Giacomone ha poi siglato il vantaggio per i padroni di casa, prima che Barela e Dominici ribaltassero il punteggio. Nel secondo quarto, il Latina ha mantenuto il controllo con le reti di Lucci, Bucan, Tonon e Caponero, ma la Lazio ha pareggiato il conto con Leporale e Barigelli. Ambrosini ha tenuto avanti il Latina all’ultimo minuto.

Nel terzo quarto, Costanzo ha riportato in gioco la Lazio, ma il Latina ha risposto con determinazione, mantenendo il vantaggio con le reti di Salipante e Caponero. Tuttavia, Tresa ha ridotto le distanze a una sola lunghezza. Nell’ultimo atto del match, la Lazio ha compiuto una rimonta sorprendente, con le reti di Dominici, Leporale e infine Giacomone allo scadere, che ha deciso la partita a favore della squadra di casa.

SS LAZIO NUOTO – CENTRO NUOTO LATINA 12-11 (3-2, 3-5, 2-2, 4,2)

SS LAZIO NUOTO: Piccionetti, Barigelli (2), Dominici (2), Giacomone (2), Olivi, Marini, Bucan (1), Costanzo (2), Leporale (2), Troiani, Gatto, Nenni, Marchetti, Tresa (1). All.Ruffelli

CENTRO NUOTO LATINA: Rossa, De Bonis, Salvatori, Tonon (1), Tarquini (2), Caponero (2), Giugliano, Barela (1), Ambrosini (1), Lucci (1), Vulcano, Biondi, Giannotti (1), Salipante (2). All.Criserà

ARBITRI: Iacovelli – Chimenti

NOTE:Nessuno uscito per limite di falli. Ammonito il tecnico Criserà (Latina) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: S.S Lazio Nuoto 5/11 e C.N Latina 4/10.

Ad analizzare la prestazione dei suoi ragazzi è mister Domenico Criserà:

“Contro la Lazio è stata una bellissima partita, dove l’unico rammarico resta nel finale, con la sconfitta subita al suono della sirena. Abbiamo condotto noi il gioco per lunghi tratti, senza però capitalizzare alcune occasioni. Loro sono un gruppo molto giovane ma talentuoso, con un centroboa esperto che siamo riusciti ad arginare. All’andata ad Anzio la sconfitta era arrivata con tre gol di scarto, mentre in questa partita abbiamo sfruttato meglio le superiorità numeriche giocando con grande carattere. Anche noi siamo un gruppo con diversi giovani. Il nostro obiettivo iniziale era la salvezza, la matematica ci lascia ancora spazio per ambire al quarto posto e alla prestigiosa qualificazione ai playoff. Noi ci proveremo, a partire dalla prossima partita in casa con l’Acquachiara, che verrà a caccia di punti salvezza per evitare di fare il playout. Questa squadra è cresciuta tanto, la sconfitta non cancella la prestazione fatta”.