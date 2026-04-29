Pallanuoto, sempre più Antares Latina: ecco il secondo posto

Prosegue il momento positivo dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina nel campionato di Serie C girone Lazio. La formazione pontina conquista una preziosa vittoria esterna superando la Virtus Flaminio e centrando il quarto risultato utile consecutivo, un successo che vale anche il balzo al secondo posto in classifica.

VIRTUS FLAMINIO – ANTARES NT & PN LATINA 8 – 10 (2-3; 2-3 1-2; 3-2)

Virtus Flaminio: Di Gregorio, Battisti, De Silvestro, Panunzi, Puglisi, Costa 1, Porto, Buzzetti 5 (2 R), Vaiani, Paoloni, Spampinato 1, Moretti, Iris, Amore 1. Tpv: Franco Ferretti.

ANTARES NT & PN LATINA: Bernardini, Veglia 2, Chemello Leo 1, Zilli 1, Viccione, Ferone, Tempera, Di Santantonio, Raffaeli S., Raffaeli A. 1, Gallo 1, Schettino 4, Alessandri, Chemello Lor. Tpv: Mauro Gubitosa

Arb: Genovese

SUPERIORITÀ: Virtus 2/10, Rig. 2/2; Antares 3/10

La sfida, disputata a Monterotondo, si è rivelata tutt’altro che semplice per i ragazzi guidati da Mauro Gubitosa. L’avvio è stato però favorevole ai pontini, trascinati dalla doppietta iniziale di capitan Tommaso Veglia, che ha permesso all’Antares di mettere subito la testa avanti.

Con il passare dei minuti la squadra ospite ha trovato ritmo e compattezza, riuscendo a costruire un margine importante tra il secondo e il terzo parziale. Il vantaggio ha raggiunto anche le quattro lunghezze nell’ultima frazione, segnale di una gestione efficace della gara nonostante i tentativi di rimonta della Virtus Flaminio, formazione in fiducia dopo tre successi consecutivi.

Nel finale, i capitolini hanno provato a riaprire i giochi con un forcing intenso, ma l’Antares ha mantenuto lucidità e controllo, portando a casa due punti pesanti con il punteggio di 10-8.

COMMENTO PRESIDENTE BRUNO DAVOLI

“Bravi i ragazzi e il mister a gestire le forze in un match difficile dove pur recuperando Tempera era assente Meccariello. Inoltre si doveva rientrare di corsa a Latina con i giovani convocati e protagonisti in prima squadra per giocare il quarto di finale play off Juniores dove anche lì i ragazzi hanno poi vinto con merito la partita”