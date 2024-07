Pallavolo – Il Cisterna Volley in testa alle classifiche con Faure e Jordi Ramon

Grande soddisfazione per il Cisterna Volley. Tra i giocatori premiati dalla Lega Pallavolo Serie A per la stagione 23/24 figurano anche gli atleti Theo Faure e Jordi Ramon. I due giocatori, entrambi confermati nel roster a disposizione di coach Falasca per la prossima stagione, sono in testa nelle rispettive classifiche di rendimento relative all’ultima stagione sportiva .

I due elementi del Cisterna Volley riceveranno il prestigioso riconoscimento in occasione della prima partita casalinga della stagione (il calendario verrà definito a Bologna il prossimo giovedì 18).

In particolare l’opposto francese Theo Faure ha vinto il Premio “Andrej Kuznetsov”, assegnato al miglior realizzatore assoluto del campionato, dopo che nell’ultima stagione l’asso transalpino ha messo a referto 420 punti nelle 22 partite disputate.

Nelle classifiche di rendimento allo stesso tempo, con le sue qualità al servizio, ha conquistato il primato nella specialità del servizio Jordi Ramon, con il maggior numero di ace totalizzati (39).