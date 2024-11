Pallavolo, il Cisterna Volley vola al Palasport: secondo successo di fila in Superlega

Il Cisterna Volley supera con brillantezza la Gioiella Prisma Taranto in tre set, ottenendo il primo successo stagionale netto e il secondo consecutivo in Superlega. Una vittoria costruita in poco più di un’ora, davanti a un pubblico caloroso che ha animato l’anticipo della Superlega Credem Banca. Con questa prestazione, i pontini scavalcano il Taranto in classifica, conquistando l’ottavo posto e confermando il loro ottimo momento di forma dopo la vittoria al PalaPanini contro il Modena.

La squadra di coach Falasca ha dominato in tutti i fondamentali: l’attacco ha brillato con un’efficienza del 50%, guidato da un Theo Faure incontenibile (17 punti, 55% in attacco) e dall’MVP Michele Baranowicz, artefice di una regia magistrale e autore anche di due ace. Enrico Diamantini ha chiuso con un impressionante 80% di efficienza in attacco e un muro decisivo, mentre la coppia Pace-Finauri ha dato sicurezza in ricezione e nei lunghi scambi.

“Abbiamo avuto il controllo del gioco, ma dobbiamo ancora migliorare in lucidità, stiamo mettendo in campo prestazioni sempre migliori”, ha dichiarato Baranowicz al termine della gara. Ora, il Cisterna punta a confermare il buon momento nella trasferta contro Grottazzolina, cruciale per la corsa alla salvezza e per consolidare il trend positivo.