Pallavolo, Piacenza strappa la vittoria contro Cisterna: finisce 3-1 in Superlega

Nonostante una prestazione combattuta e una solida prova a muro, il Cisterna Volley non è riuscito a superare la Gas Sales Bluenergy Piacenza, perdendo 3-1 nel match valido per il secondo turno di Superlega. La squadra pontina ha messo in difficoltà gli ospiti, ma la superiorità al servizio del Piacenza e l’ottima prestazione di Antoine Brizard, nominato anche MVP, hanno fatto la differenza.

Il Cisterna Volley, trascinato dai 18 punti di Jordi Ramon, ha vinto il secondo set e lottato fino alla fine del quarto, ma i colpi decisivi di Uros Kovacevic (18 punti) e la regia di Brizard hanno condotto Piacenza alla vittoria. “Abbiamo dato tutto ma è stata dura contro una squadra così forte – ha dichiarato Michael Czerwinski, subentrato nel terzo set e autore di una buona prova personale- ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida contro Perugia”.

“Cisterna è sempre un avversario ostico, ma siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Sono rimasti sempre in partita ma noi siamo contenti di continuare su questa strada, sono tre punti importantissimi”, ha commentato invece Brizard al termine del match.