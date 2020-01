Da assoluti protagonisti Szwark e Patry raggiungono Palacios a Tokyo 2020. Il centrale Arthur Szwark è stato il primo a strappare il pass per le olimpiadi. Insieme alla sua nazionale, Szwark ha centrato la vittoria(3-0) nella finale del torneo di qualificazione che s’è conclusa la scorsa notte a Vancouver contro il Porto Rico. E’ stato anche il miglior realizzatore del match con 13 punti in tre set: otto a muro (su 13 tentativi), e quatto in attacco (su 15) oltre a un punto dalla linea dei nove metri, altra sua specialità. Il centralone della Top volley poi aveva realizzato 8 punti nella vittoria del suo Canada contro Cuba (3-2) e altri tre nell’unico set giocato nella comoda vittoria canadese (3-0) ai danni del Messico. Oltre a Szwarc, ai qualificati, si aggiunge anche Jean Patry, titolare nelle partite giocate dalla Francia nel torneo di qualificazione che invece s’è concluso nei giorni scorsi a Berlino: i transalpini con Patry sempre in campo da titolare hanno sconfitto in finale la Germania dell’altro “pontino” Moritz Karlitzek in tre set, con l’opposto della Top volley Cisterna, che con i suoi 14 punti messi a referto, è stato il top-scorer dei “galletti” (dieci punti in attacco e quattro aces) trascinando così la Francia al torneo olimpico di Tokyo a suon di super-prestazioni. Il “bombardier” francese era stato la stella assoluta anche delle prime due partite: nel debutto vittorioso (3-0) con la Serbia l’attaccante della Top aveva totalizzato 22 punti in tre set e il 65% in attacco, mentre nel giorno dell’Epifania s’era ripetuto con ben 20 punti nel match perso al tie-break (3-2) con la Bulgaria. Quattro sono stati in totale i giocatori della Top volley Cisterna impegnati sul campo nei tornei di qualificazioni alle olimpiadi, oltre a Szwarc e Patry, anche Karlitzek e l’olandese Van Garderen. Questi ultimi due però non hanno centrato il loro obiettivo.

