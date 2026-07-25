Palmarola, bambina sbatte contro uno scoglio durante un tuffo

Momenti di grande apprensione nelle acque delle Isole Ponziane, dove una ragazza di 12 anni è rimasta ferita dopo un tuffo in mare mentre si trovava in vacanza con la famiglia a bordo di un catamarano privato.

L’incidente è avvenuto al largo dell’isola di Palmarola durante una sosta per il bagno. Secondo quanto ricostruito, la giovane, appartenente a una famiglia italo-tedesca, si è tuffata in acqua andando a impattare violentemente contro uno scoglio sommerso.

A causa del forte urto, la dodicenne ha riportato una profonda ferita alla testa e ha perso conoscenza per alcuni istanti, riprendendo i sensi poco dopo sotto gli occhi dei genitori, visibilmente spaventati.

Scattato l’allarme, la sala operativa della Guardia di Finanza di Civitavecchia ha coordinato l’intervento di una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Anzio, che ha raggiunto rapidamente l’imbarcazione e trasportato la ragazza al punto di primo soccorso di Ponza.

Qui i sanitari hanno provveduto a medicare la ferita applicando diversi punti di sutura. Considerata però la perdita di coscienza e il rischio di un possibile trauma cranico, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per accertamenti specialistici e ulteriori controlli.

Le condizioni della giovane non sono state rese note, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di garantire un rapido trasferimento verso una struttura ospedaliera attrezzata per affrontare eventuali complicazioni legate al trauma subito.