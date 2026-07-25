Palpa 14enne ma nega davanti al giudice: confermati i domiciliari

Ha respinto ogni accusa nel corso dell’interrogatorio di garanzia il pensionato di 79 anni arrestato per la presunta violenza sessuale aggravata ai danni di un minorenne, avvenuta giovedì mattina sulla spiaggia di Latina, nel tratto compreso tra Capoportiere e Foce del Duca.

L’anziano, residente nel capoluogo pontino, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina e ha negato quanto gli viene contestato. Al termine dell’udienza, il Gip ha deciso di confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 14enne sarebbe stato avvicinato dall’uomo con una scusa e successivamente palpeggiato. Le urla del ragazzo avevano richiamato l’attenzione della madre, che aveva immediatamente contattato le forze dell’ordine ed era riuscita a impedire al 79enne di allontanarsi prima dell’arrivo degli agenti.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti anche sullo smartphone sequestrato al pensionato, alla ricerca di eventuali elementi utili all’inchiesta.