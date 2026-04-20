Palpeggia il seno di due minorenni: bengalese arrestato

Uno straniero originario del Bangladesh è finito in manette sabato sera con un’accusa grave, indiziato di avere palpeggiato due ragazze, entrambe minorenni, incontrate sul marciapiede di viale Petrarca, alle porte del centro di Latina. A rintracciarlo e poi arrestarlo, dopo avere avere ricostruito l’accaduto, sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Latina.

L’episodio si è consumato a poca distanza da un negozio, non lontano dalla circonvallazione, in un momento in cui passavano molte persone. Quando le due adolescenti sono state avvicinate dallo sconosciuto, hanno chiesto aiuto e sono intervenute diversi testimoni per aiutarle e per dare l’allarme al numero unico d’emergenza 112.

È stato provvidenziale quindi l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, che ha rintracciato lo straniero ancora in zona. I carabinieri quindi hanno ascoltato le vittime e altri testimoni, appurando che l’uomo aveva avvicinato le due ragazze per toccarle il seno.

Portato in caserma per le pratiche della sua identificazione, lo straniero è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di via Aspromonte, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà infatti interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per l’interrogatorio di convalida dell’arresto: dovrà rispondere del reato di violenza sessuale ai danni di minorenni.