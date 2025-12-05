Palpeggia le alunne di 14 anni durante l’ora di ginnastica

Avrebbe palpeggiato le sue alunne di 14 anni durante l’ora di educazione fisica. E’ quanto emerso dalle indagini svolte dai carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno ricostruito la vicenda e contestato il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 60enne, professore di educazione fisica in una scuola secondaria vicino Latina.

I fatti sarebbero avvenuti lo scorso aprile nella palestra dell’istituto scolastico. Il professore con la scusa di correggere alcuni esercizi eseguiti male, avrebbe toccato nelle parti intime almeno 5 ragazzine. Ieri mattina nelle aule del Tribunale di Latina si è svolto l’incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Marina Marra, con le parti offese che hanno deposto ricostruendo i fatti, in forma protetta.