Panathlon Club, a Latina la terza passeggiata del fair play e dell’inclusione

Per il terzo anno consecutivo, torna a Latina la “Passeggiata del Fair Play e dell’Inclusione”, la manifestazione organizzata dal Panathlon Club di Latina e la Fondazione Varaldo Di Pietro. Il Panathlon Club da oltre sessant’anni è promotore nel nostro territorio di principi e valori etici relativi all’educazione sportiva, come integrazione, amicizia e fair play.

La Fondazione Varaldo di Pietro si occupa della promozione e dello svolgimento di attività dedite ad esaltare la solidarietà e il superamento di ogni barriera. A prova di ciò il monumento che la città può vantare come eccellenza a livello europeo, il “Monumento all’Inclusione” in Parco San Marco, la cui inaugurazione fu presenziata dal Presidente del parlamento europeo David Sassoli nel 2019.

L’evento, aperto a tutti, si terrà sabato 14 ottobre con partenza prevista alle ore 9:30. Sarà una passeggiata urbana che avrà come start il “Monumento al Fair Play” al Largo del Fair Play dello Stadio Domenico Francioni fino al “Monumento all’Inclusione” di Parco San Marco.

Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Latina, dal Coni e Cip regionali e da Special Olympics, iniziativa ufficialmente inserita nella “Settimana Europea dello Sport”, con l’obiettivo di costruire per la nostra città una forte connotazione dei valori di fair play e inclusione.