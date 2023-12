Panathlon Club, l’evento di fine anno al 24MilaBaci

A chiusura dell’anno panathletico l’appuntamento del Club è fissato per martedì 19 dicembre presso il 24MilaBaci in Latina.

Alle ore 18.30 inizierà la Cerimonia di

consegna dei Premi Panathlon 2023 e del Premio Fair Play che vedrà riconosciuti risultati sportivi e comportamenti in linea con i principi del sodalizio presieduto da

Giuseppe Bonifazi.

Accompagnerà i presenti nel racconto dell’anno 2023 il noto giornalista e scrittore Pierluigi Grande (Premio Panathlon 2022). I premiati, come sempre portatori di grandi storie di vita e di sport, sono : Fiorella Fretta – Premio Fair Play, Marco Ricci – nazionale azzurro di atletica leggera – il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle di vela di Gaeta, la InTeam basket campione d’Italia per ragazzi con la Sindrome di Down, il giornalista Giuseppe Baratta e Maickol Perez – nazionale azzurro di basket – al quale andrà la prima edizione del premio dedicato alla memoriadel giovane cestista “Francesco Mansutti”.

Riconoscimento speciale a Stefano Saccoccia, giocatore di Serie A1 di basket a Napoli. Menzione d’onore per Anastasia Bagaglini, campionessa del mondo di calcio freestyle e per Marco Stipcevich, vincitore della gara di nuoto in acque libere da Santo Stefano a Ventotene.

Un intenso 2023 di sport e successi pontini a tutti i livelli e che il Panathlon vuole coniugare con la cultura sportiva della quale è promotore.