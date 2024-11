Panchine rosse negli ospedali pontini, un simbolo contro la violenza sulle donne

A partire da lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ogni ospedale della provincia di Latina inaugurerà una panchina rossa come simbolo e presidio di accoglienza per le vittime di abusi. Le inaugurazioni, scaglionate nel corso della mattinata, coinvolgeranno i presidi di Latina (alle 9.30), Terracina, Fondi e Formia, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul fenomeno della violenza di genere e fornire un messaggio di protezione e supporto.

Le panchine, donate dall’associazione “I Malasanità”, non sono solo un simbolo, ma rappresentano un chiaro segnale della vicinanza delle istituzioni sanitarie alle donne che subiscono violenze. Gli ospedali sono spesso il primo luogo in cui le vittime si recano, trovando un ambiente sicuro dove esporre i fatti e ottenere un referto medico, fondamentale per denunciare l’aggressore e avviare il percorso di protezione.

Negli ultimi anni, il pronto soccorso si è rivelato un punto cruciale per molte donne, offrendo non solo cure fisiche, ma anche un primo sostegno legale e psicologico. Il referto medico, infatti, è spesso la base per l’applicazione di misure cautelari come l’allontanamento dell’aggressore.

Un’iniziativa che funziona

Il progetto delle panchine rosse negli ospedali è già stato implementato con successo in altre regioni, come il Veneto e Milano, dove ha contribuito a incrementare le denunce di casi di violenza. La loro presenza visibile stimola la riflessione collettiva e incoraggia le vittime a chiedere aiuto.

Da lunedì, nei quattro ospedali della provincia di Latina, le panchine rosse diventeranno il simbolo tangibile di una rete di protezione e cura, affinché sempre più donne trovino il coraggio di denunciare e uscire dal silenzio.