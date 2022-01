Parco Archeologico Privernum, appalto alla “Sinus Formianus”

L’Associazione di Promozione Sociale “Sinus Formianus” si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione del Parco Archeologico Privernum.

È stata premiata la qualità dell’offerta presentata dove le idee sposano perfettamente l’immagine pregiata del Sito e vanno oltre, elevando l’intera città di Priverno.

Sinus Formianus è un’Associazione di promozione culturale che opera da anni sulla vicina e tanto amata Riviera di Ulisse e che ora punta anche sulla valorizzazione di Privernum, guidando la sua storia e la sua bellezza in un cammino verso il mare, in un’unione di promozione turistica di ampio spessore. Idee concrete a cui si aggiunge la spinta di quell’entusiasmo di chi ha saputo cogliere il valore di un luogo capace di raccontare, anche nel più assordante silenzio.

Il Parco Archeologico Privernum, dal 1° gennaio e per i prossimi nove anni, con i suoi tesori artistici, monumentali e naturalistici, avrà così un nuovo “detentore”, in concessione dal Comune di Priverno che, insieme ai Musei Archeologici della città, ne continuerà a vantare la collaborazione, nel promuovere e valorizzare l’area con attività didattiche e iniziative ludico ricreative in cui le più svariate arti, dal teatro alla musica, alla letteratura, alla cucina, si rifletteranno nell’immagine dello spazio che le accoglie.