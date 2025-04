Parco del Circeo, approvato il bilancio consuntivo 2024

Ufficialmente approvato il bilancio consuntivo 2024 del Parco Nazionale del Circeo, durante la riunione apposita a cui hanno partecipato diversi comuni, tra cui quello di Latina. A rappresentare quest’ultimo, Mario Faticoni, presidente della commissione Bilancio del Comune di Latina e delegato dal Sindaco Matilde Celentano. Lo stesso, tramite un comunicato, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: “L’atto approvato testimonia l’impegno concreto e il cambio di passo che l’Ente sta attuando sotto la guida del Commissario Straordinario Emanuela Zappone. Un’inversione di tendenza netta rispetto al passato, dal quale si è ereditata una situazione non semplice”.

“Sin dai primi giorni successivi al suo incarico – continua Faticoni – il Commissario ha infatti avviato un percorso virtuoso, fatto di programmazione, apertura al territorio e iniziative di qualità: dagli eventi dedicati alla promozione dell’enogastronomia locale, come “Parco dei Sapori” che ha riscosso un grande successo di pubblico, fino al rinnovo del disciplinare per la pesca sportiva, in un’ottica di tutela ambientale, turismo e sviluppo sostenibile. Anche quest’anno il disciplinare di pesca è stato rinnovato includendo anche la pesca del granchio blu”

“Come Comune di Latina – conclude il presidente della Commissione Bilancio – ribadiamo la nostra volontà di lavorare in sinergia con l’Ente Parco, che rappresenta una risorsa fondamentale non solo per la salvaguardia del patrimonio naturale, ma anche per la valorizzazione turistica e culturale del territorio”.