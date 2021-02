Parco del Circeo, pesca sportiva prorogata per il 2021

SAN FELICE CIRCEO – Il consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo ha prorogato l’autorizzazione per l’anno 2021 all’attività di pesca sportiva sui laghi e sui canali del Parco Nazionale del Circeo.

Le problematiche causate dal Covid, hanno impedito per mesi l’inizio di tale attività causando un disagio ai numerosi cittadini, tra cui moltissimi pensionati, che svolgono attività di pesca sportiva all’interno del Parco.

“La celerità con cui l’Ente ha prorogato il disciplinare su nostra sollecitazione è un esempio di come le istituzioni possano essere vicino ai cittadini trovando i giusti compromessi tra tutela dell’ambiente e attività ecosostenibili – commenta il presidente dall’associazione Amici del Lago di Fogliano, Andrea Chiarato – A tal proposito – proseguono dall’associazione – speriamo che il Comune di Latina ed il Sindaco Coletta prendano esempio e abbandonino la sciagurata ipotesi di realizzare una discarica a Borgo San Michele, proprio a due passi dal Parco Nazionale, dove i nostri associati pescatori e non solo, da anni vivono in armonia con la natura”.

Saranno definite quindi, aree e periodi per consentire la pesca sportiva con canna dalla riva nell’ambito del lago di Fogliano. Inoltre, in accordo con il reparto CC Biodiversità di Fogliano, sarà messa in campo un’attività di sensibilizzazione dei pescatori e dei fruitori dell’area di B.go Fogliano relativamente ai comportamenti da mantenere per una corretta fruizione dell’area, al fine di evitare il disturbo della fauna e il danneggiamento della flora, la cui partecipazione dovrà essere considerata propedeutica al rilascio del permesso/autorizzazione alla pesca sportiva per l’anno successivo.