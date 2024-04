Parco del Circeo, Zappone: “Nomina di Donati come direttore fondamentale”

La nomina del nuovo direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo segna un importante passo avanti dopo tre anni di immobilismo. Il dott. Stefano Donati, geologo esperto in aree protette terrestri e marine, già direttore di altri parchi nazionali e esperto del Ministero dell’Ambiente, porta con sé un curriculum di grande valore. Questa nomina rappresenta un primo risultato dell’attività del Commissario Zappone, che ringrazia le istituzioni per il supporto ricevuto.

“La nomina del Direttore è un evento importante per l’Ente Parco Nazionale del Circeo ed un primo obiettivo raggiunto nell’incarico di Commissario conferitomi”, ha dichiarato Zappone. “Devo ringraziare tutte le istituzioni per il supporto ricevuto ed in particolare il Ministro Gilberto Picchetto Fratin ed il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro per la nomina del Direttore Stefano Donati. Un ulteriore passo in avanti per arrivare al definitivo sblocco amministrativo e gestionale dell’Ente Parco Nazionale del Circeo che durava da troppo tempo comportando inevitabili ricadute negative sull’intero territorio del Parco.”

Ora si prosegue con il definitivo sblocco amministrativo e gestionale dell’Ente Parco, con attività commissariale incentrata sulla riattivazione di importanti progetti già finanziati ma rimasti bloccati. Il rafforzamento dell’organico dell’Ente sarà il prossimo obiettivo per dotare il Parco di una struttura consona al suo ruolo sul territorio.