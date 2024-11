Parco Evergeen, discussione sulle criticità della riqualificazione in Commissione Trasparenza

Oggi in Commissione Trasparenza si è affrontato lo stato del Parco Evergreen, inaugurato sei mesi fa nell’ambito del progetto europeo Upper. Nonostante il recente intervento di riqualificazione, sono emerse criticità segnalate dai cittadini: erba alta, lampioni spenti, serre aperte, vialetti deteriorati e alberi secchi.

La presidente Floriana Coletta ha evidenziato i ritardi nel bando per l’affidamento e le problematiche nella gestione: l’apertura del parco è stata possibile finora solo grazie a un patto di collaborazione con volontari. Si è discusso di soluzioni per migliorare il bando, come un canone zero iniziale per agevolare i gestori e l’uso di esperti per un piano finanziario sostenibile.

Tra le proposte, accolta dalla commissione, quella di donare un ulivo al parco in memoria di Jean Luc Krautsieder, il giovane a cui sarà dedicata l’area verde. Il tema sarà presto discusso in commissione.