Parco Evergreen, il Pd chiede il cronoprogramma dei lavori

I consiglieri comunali del Partito democratico Daniela Fiore, Leonardo Majocchi e Valeria Campagna chiedono quando inizieranno e in che tempi verranno realizzati i lavori di ristrutturazione presso il parco Evergreen, previsti nell’ambito del progetto Upper.

Il gruppo consiliare del Pd interroga il sindaco, Matilde Celentano, e l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, sullo stato di avanzamento dei lavori e per avere un cronoprogramma definito degli stessi, alla luce dello sgombero deciso per l’area giochi e ristoro di via Roccagorga ai fini dell’esecuzione di tali interventi. Con delibera di autorizzazione temporanea n.17/2023, è stato disposto lo spostamento della cooperativa “La Tartaruga” all’interno del parco san Marco per la gestione del chiosco ex “Bar…bapapà”.

“I lavori, previsti nel quadro del progetto Upper, all’interno del quale è stato inserito di recente anche l’Evergreen, ancora non sono iniziati. Intanto – sottolineano i consiglieri del Pd – il parco è chiuso da circa un mese e mezzo e i residenti del quartiere sono stati privati di un luogo di incontro e socializzazione, frequentato soprattutto nei mesi estivi. Il tutto senza sapere quando potranno tornare a viverlo. Gli stessi residenti hanno costituito un comitato spontaneo chiedendo di poter utilizzare liberamente gli spazi di refrigerio offerti dal parco, a prescindere dalla sistemazione diversa offerta al gestore dell’area. Meriterebbero una risposta anche rispetto a questa possibilità”.