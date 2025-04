Parco Falcone e Borsellino, Celentano: “Lavori in avanzamento, ci sarà un’area farfalle”

Proseguono i lavori del parco Falcone e Borsellino, nel cuore della città di Latina. La situazione sta cominciando a muoversi, con il cantiere che sembra esser giunto ad una fase prossima alla conclusione.

Il sindaco della città, Matilde Celentano, accompagnata dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, dal presidente della commissione Lavori pubblici Fausto Furlanetto e dai capigruppo di maggioranza e opposizione, ha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere del parco. Presenti anche la dirigente Micol Ayuso e i tecnici incaricati che stanno seguendo l’intervento.

“Da fuori non si percepisce ancora del tutto, ma i lavori stanno avanzando in maniera spedita e strutturata – ha commentato il sindaco Celentano – e il parco sta assumendo un volto completamente nuovo. Molti i progressi già visibili: la pavimentazione è prossima ad essere ultimata nei viali del parco e nell’area giochi, dove è stato utilizzato un materiale anti-trauma e le nuove grandi giostre nell’area ludica sono in fase di montaggio. Sono in fase di installazione anche le nuove grandi giostre nell’area ludica. Il cantiere copre un’area molto vasta e coinvolge diversi tipi di interventi, ma i lavori stanno rispettando la tabella di marcia. Alcune modifiche alla recinzione originaria permettono oggi una visuale più ampia e trasparente sul parco, offrendo ai cittadini un’anteprima dei cambiamenti in corso”.

Tra le novità più significative, l’introduzione di un’area farfalle, che la stessa sindaca avrebbe richiesto durante la presentazione del progetto: “Tengo particolarmente a questo progetto – ha spiegato – in questa area saranno piantate essenze erboree e floreali specifiche, in grado di attrarre e nutrire farfalle e altri insetti impollinatori. Per garantire un habitat favorevole, quest’area verde sarà trattata diversamente dalle altre. A questo intervento si affiancheranno anche attività didattiche, rivolte in particolare alle scuole del territorio”.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, ha chiarito alcuni aspetti tecnici degli interventi in corso: “Gli interventi già eseguiti hanno interessato anche il sottosuolo, dove è stata installata una barriera antiradici per risolvere i dissesti causati dalle radici dei pini esistenti e tutelare le nuove piantumazioni. È stato inoltre predisposto un sistema di raccolta delle acque piovane e un impianto di irrigazione intelligente, che si attiverà in base alle diverse esigenze delle aree. All’impianto di illuminazione già pronto, si aggiungeranno anche lampioni a forma di tulipano, che a breve verranno installati, un’area fitness all’aperto e un sistema di videosorveglianza potenziato per garantire maggiore sicurezza ad ogni zona”.