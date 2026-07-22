Parco Falcone e Borsellino, lavori in archivio: il programma della riapertura

Questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, è stato presentato l’evento di riapertura del Parco Falcone e Borsellino, previsto per sabato 25 luglio.

Sono intervenuti il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco Massimiliano Carnevale e la dirigente Micol Ayuso che hanno illustrato gli interventi eseguiti e il significato di quest’opera oggetto di finanziamento Pnrr. Nel corso della conferenza stampa è stato proiettato un video realizzato con il drone, che ha permesso di apprezzare dall’alto le nuove aree del parco, accompagnato da slide esplicative che hanno evidenziato il cambiamento attraverso un confronto tra il “prima” e il “dopo”.

“Siamo arrivati a questo appuntamento grazie a un lavoro straordinario – ha affermato il sindaco – che ci ha permesso di riaprire il Parco Falcone e Borsellino in totale sicurezza. Era, infatti, divenuto un posto insicuro, poco curato, teatro di episodi che avevano allontanato le famiglie e i bambini. Siamo partiti proprio da questo dato per realizzare un’area diversa, finalmente sicura, dotata di telecamere di video-sorveglianza, di regolamento che disciplina l’apertura nonché le regole da rispettare all’interno”.

Il parco dal primo aprile al 31 ottobre sarà aperto dalle 7.30 alle 23 e dal 1 novembre al 31 marzo dalle 7.30 alle 20. Ci sarà un servizio di apertura e chiusura dell’area, di sorveglianza durante le ore di apertura, anche con la presenza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti oggi nella sala De Pasquale, e di manutenzione ordinaria del verde e degli arredi presenti.

“Ringrazio il vicesindaco Massimiliano Carnevale per il lavoro fatto, insieme alla dirigente Micol Ayuso, i consiglieri che hanno affrontato il tema nelle commissioni consiliari, oltre che gli altri assessori che hanno contribuito a stilare un programma speciale per la riapertura: Gianluca Di Cocco, Andrea Chiarato, Antonio Cosentino, Antonina Rodà e Michele Nasso. Il 25 luglio non restituiremo ai cittadini soltanto un parco – ha aggiunto la prima cittadina -. Restituiremo un luogo di incontro, di serenità e di futuro. Perché una città cresce davvero quando i suoi bambini tornano a giocare, le famiglie tornano a vivere gli spazi pubblici e ogni cittadino sente quel luogo come casa”.

La riapertura del Parco Falcone e Borsellino è in programma a partire dalle ore 19 del 25 luglio, ingresso Largo Silvestri. Ospite d’eccezione Renzo Di Falco, speaker di RDS e moderatore della serata, che nella conferenza stampa di oggi ha portato un saluto ai partecipanti. Dopo il taglio del nastro e la benedizione alla Bandiera e ai Caduti di tutte le guerre ci sarà l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e i saluti istituzionali del sindaco Matilde Celentano e del vicesindaco Massimiliano Carnevale. Seguirà l’intitolazione del largo centrale del parco a Fernando Bassoli, primo Sindaco di Latina, il volo delle farfalle nell’area dedicata e il concerto a cura del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Parteciperanno le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Consiglio delle bambine e dei bambini, l’Agorà delle ragazze e dei ragazzi e il Forum dei Giovani. Per la riapertura del parco sono previste anche attività ludiche per bambini e sportive. Il programma prevede anche eventi all’interno del parco per i successivi weekend di luglio e agosto.