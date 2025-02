Parco Falcone e Borsellino, LBC evidenzia i ritardi nella conclusione dei lavori

Il Parco Falcone e Borsellino di Latina avrebbe dovuto essere completato il 17 febbraio, data riportata sui cartelli di cantiere. Tuttavia, i lavori sono ancora lontani dalla conclusione e si prevede una proroga di ulteriori 90 giorni. Lo stato di avanzamento del progetto è stato al centro della commissione Pianificazione, durante la quale il capogruppo di Latina Bene Comune, Dario Bellini, ha evidenziato numerose criticità.

LE CRITICITÀ DEL CANTIERE

“La nostra analisi – spiega Bellini – ha permesso di individuare alcune difformità rispetto al progetto approvato, che richiedono correzioni urgenti. Un punto critico riguarda la recinzione del parco, che presenta elementi differenti dall’ultima variante approvata a dicembre scorso. I bulloni di fissaggio, che avrebbero dovuto essere coperti da una gettata di cemento, sono invece esposti. Questo potrebbe compromettere la durabilità della struttura, con segni di ruggine già visibili”.

Un’altra problematica riguarda l’assenza del muretto di contenimento alla base della recinzione. “Questa scelta – prosegue il consigliere – rischia di causare il dilavamento della terra del parco sui marciapiedi circostanti, compromettendo la pulizia e la stabilità dell’area”.

Dubbi emergono anche sulle dimensioni dei cigli posizionati ai lati dei viali. “Da progetto dovevano essere di 25×30 centimetri, ma un ordine di servizio del direttore dei lavori, emesso il 15 giugno 2024, li ha ridotti a 25×20 centimetri. Nonostante le rassicurazioni del direttore operativo di cantiere, ingegner Giora, resta l’incertezza sulla conformità effettiva del materiale”.

ILLUMINAZIONE RIDOTTA: DAI 300 PUNTI LUCE PREVISTI A 136

Un altro nodo sollevato da Lbc riguarda l’illuminazione del parco. In fase progettuale erano previsti 300 punti luce, ma nella realizzazione il numero si è ridotto drasticamente a 136. “I lampioni – sottolinea Bellini – sono stati posizionati su un solo lato dei viali, mentre nelle aree verdi sono pochi e nell’area fitness addirittura assenti”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Carnevale, ha assicurato in commissione che si interverrà per risolvere questa problematica. Ma per Bellini non basta: “Non si può agire con pressappochismo. È necessario un controllo costante sulla qualità delle opere e sulle somme spese. Se ci sono risparmi sui materiali o sulle lavorazioni, dove vengono reinvestiti?”.

LBC: “CONTROLLEREMO OGNI PASSO DELLA GIUNTA”

Al termine della commissione, è stato deciso un aggiornamento nelle prossime settimane per monitorare l’evoluzione del cantiere. “Latina Bene Comune – conclude Bellini – continuerà a vigilare su questa e su tutte le opere portate avanti dall’amministrazione Celentano, realizzate grazie ai progetti e agli ingenti stanziamenti ottenuti dalla passata amministrazione”.