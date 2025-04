Parco “Falcone e Borsellino”, progetto più ampio e tempi più lunghi

Nuovi interventi, ma anche un ulteriore ritardo nel completamento dei lavori: il Parco Falcone e Borsellino resta chiuso, e i cittadini dovranno aspettare ancora prima di poter tornare a viverlo. Quello che doveva essere il polmone verde della città, oggi è ancora un cantiere recintato, tra transenne, cartelli e qualche sguardo curioso, polemico, deluso, di passanti e residenti. Il cronoprogramma, come racconta l’edizione odierna di Latina Oggi, è cambiato ancora: prima febbraio, poi giugno, ora si guarda con fiducia alla fine dell’estate.

La causa? Una nuova perizia di variante appena depositata, che amplia il progetto iniziale con una serie di migliorie frutto di una gestione oculata delle risorse residue dai ribassi d’asta. Niente stravolgimenti, ma tanti dettagli in più che renderanno il parco un posto migliore.

Più verde

Ci sarà più verde, un impianto di irrigazione potenziato, nuovi alberi e fiori, un’illuminazione finalmente completa anche nelle zone finora lasciate al buio. Spazio anche all’inclusività: è previsto un percorso olfattivo per le persone ipovedenti e un’area per il ripopolamento delle farfalle. Una piccola oasi pensata per tutti.

Gli interventi

Tra gli altri interventi ci sono la sistemazione dei marciapiedi rovinati dalle radici, nuove recinzioni attorno ai campi da gioco e al monumento ai caduti, e – grande novità – l’apertura di un bistrot nel quadrante vicino al mercato annonario. Verranno anche spostati i cartelloni pubblicitari all’esterno del parco, per preservarne l’estetica.

“I lavori stanno andando avanti, nonostante il maltempo e gli adeguamenti tecnici – ha dichiarato il vicesindaco Massimiliano Carnevale – nei prossimi giorni effettueremo un nuovo sopralluogo per verificare i tempi esatti”.

Intanto si procede con potature, abbattimento degli alberi pericolanti e preparazione per nuove piantumazioni. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città un parco più bello, sicuro e accogliente. E se tutto andrà secondo i piani, la nuova vita del Falcone e Borsellino potrebbe cominciare proprio con l’arrivo dell’estate.