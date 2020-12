Parco Vasco de Gama, riqualificata l’area: presto la recinzione

Un mese di lavori – sono iniziati il 2 novembre scorso – per la riqualificazione degli immobili del parco Vasco de Gama. Li sta portando avanti la cooperativa “Il Quadrifoglio” cui è stata affidata la gestione dell’area dopo aver vinto la gara per la concessione decennale.

L’amministrazione sta ultimando la procedura per affidare il lavoro della recinzione del parco, per consentirne una gestione in sicurezza e garantire a tutti un luogo accogliente e piacevole anche nei mesi invernali.

“È un passaggio importante per il Vasco de Gama – ha detto l’assessore Emilio Ranieri – che purtroppo nel corso del tempo aveva subito diversi atti vandalici. E la cooperativa si è attivata subito rispondendo alle prescrizioni previste della concessione. Il parco sarà sicuramente più bello, accogliente e, sempre ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al Covid, ricco di attività per bambini e adulti”.