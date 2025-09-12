Parigi gol, a Foggia il Latina strappa un punto in rimonta

Il graffio del bomber Giacomo Parigi regala al Latina un punto d’oro nella delicata trasferta di Foggia. I nerazzurri agguantano l’1-1 a -6′ dal triplice fischio, quando il match sembrava avviarsi verso il terzo ko consecutivo. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato l’ex Rimini, al suo secondo centro su due gare giocate (dopo quello di domenica con il Picerno in casa che non era però bastato ad evitare la sconfitta), che segna con un piattone sinistro in mezzo all’area anticipando tutta la difesa dei diavoli pugliesi su perfetto cross di Pace.

Per il resto c’è da parlare di una gara ancora una volta giocata bene dai pontini, che però pagano a caro prezzo la poca concretezza in avanti e qualche affanno della difesa quando messa sotto pressione. Bruno sceglie Fasan e Quieto dal primo minuto (erano stati i migliori col Picerno) per l’attacco, completato da Parigi nel consueto 3-4-1-2 pontino.

Nel primo tempo i complimenti vanno ad un Latina solido, compatto e tambureggiante nel pressing sul portatore palla avversario, ma a segnare è Foggia, al primo vero affondo. Al 37′ angolo dell’ex Petermann, pasticcio in area di rigore, ne approfitta D’Amico che soffia la palla a Parodi, anticipa anche Mastroianni in uscita e dal centro dell’area di rigore la piazza sotto l’incrocio dei pali. Doccia fredda, soprattutto perché poco prima il Latina aveva avuto una ghiotta palla gol con Hergheligiu, incapace di far male da solo in area dopo il cross di Ercolano.

Nel secondo tempo dentro tutti: Ekuban, Riccardi, Farneti, Pellitteri e Ciko. Il Latina prova a far male, ma Ekuban liscia la palla gol su gran cross di Riccardi, poi Calabrese in tuffo di testa non prende la porta di un soffio. Chi la porta la prende, e come, è Parigi. La sua zampata su cross di Pace vale un punto prezioso per il morale. Ora la testa va al match si sabato prossimo in casa con il Monopoli.

Foggia 1 – 1 Latina Calcio 1932

Foggia (3-5-2): Borbei, Castorri, Garofalo, Bevilacqua, Panico (46’ Rizzo), Petermann (69’ Pazienza), Buttaro, Valietti (54’ Borrelli), Staver, Olivieri (69’ Minelli), D’Amico (80’ Ilicic). A disposizione: Magro, Bignami, Fossati, Sylla, Oliva, Byar, Morelli, Agnelli, Castaldi, Pellegrino, Winkelmann. Allenatore: Rossi.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Mastrantonio, Ercolano, Calabrese, Pace, Marenco (79’ Farneti), Fasan (63’ Riccardi), Hergheligiu (79’ Ciko), De Ciancio (46’ Pellitteri), Parodi, Quieto (63’ Ekuban), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Dutu, Di Giovannantonio, Vona, Regonesi, De Marchi, Pannitteri. Allenatore: Bruno

Arbitro dell’incontro: Gianmarco Vailati di Crema.

Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Domenico Lombardi di Chieti.

Quarto uomo: Ciro Aldi di Lanciato.

Operatore FVS: Fabio Cantatore di Molfetta.

Marcatori: 38’ D’Amico (F), 85’ Parigi (L)

Ammoniti: 24’ De Ciancio (L), 26’ Garofalo (F), 69’ Hergheligiu (L), 74’ Mastrantonio (L), 80’ D’Amico (F)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Foggia 6 Latina Calcio 1932 8

Note: Spettatori totali 1484