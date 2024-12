Parisi Boxe chiude in bellezza il 2024, arriva “Pugilato sotto l’albero”

La Parisi Boxe chiude l’anno sportivo con un evento imperdibile: domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 20, il Centro Sportivo Parisi, situato sulla SS156 “Monti Lepini” al chilometro 51.400, ospiterà l’atteso appuntamento “Pugilato sotto l’albero”.

La serata, presentata da Daniele Taborro, rappresenta uno speciale appuntamento per gli appassionati di boxe, che potranno assistere ad emozionanti match interregionali dilettantistici, con sfide che coinvolgeranno anche i campioni regionali di Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania.

Ma “Pugilato sotto l’albero” non sarà solo sport! La serata, infatti, avrà anche un importante valore sociale e solidale: in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Latina, l’Istituto per la famiglia e la Guardia Agroforestale Italiana, il progetto prevede una raccolta fondi a favore del Centro Salute Mentale dell’Asl Latina.