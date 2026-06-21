Parità di genere, a Latina nasce il Tavolo Permanente

Un nuovo, importante passo avanti nella costruzione di una rete territoriale stabile dedicata alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni nel mondo del lavoro. Lunedì 22 giugno 2026, alle ore 10:00, la Sala Cambellotti della Provincia di Latina (Via Costa, 1) ospiterà l’insediamento ufficiale del Tavolo Permanente Provinciale sulla Parità di Genere.

L’organismo, promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Latina Simona Mulè, nasce come sede permanente di confronto, collaborazione e coprogettazione tra istituzioni, enti locali, parti sociali, terzo settore, mondo della scuola, categorie economiche e ordini professionali.

Ad aprire i lavori saranno la stessa Consigliera di Parità, Simona Mulè, insieme al Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale. L’evento vedrà la partecipazione di figure chiave delle istituzioni locali e regionali: Matilde Eleonora Celentano – Sindaco del Comune di Latina, Vittoria Ciaramella – Prefetto di Latina, Luigia Spinelli – Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Latina, Valentina Picca Bianchi – Presidente del Comitato Impresa Donna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Simona Baldassarre – Assessore della Regione Lazio alle Pari Opportunità

Il Tavolo non sarà un semplice spazio di discussione, ma un vero e proprio laboratorio strategico. Le attività principali si concentreranno su:

Monitoraggio continuo delle dinamiche territoriali legate al genere.

Promozione dell’occupazione femminile e supporto alla conciliazione tra vita e lavoro.

Contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza economica.

Elaborazione di proposte e costruzione di percorsi progettuali integrati.

“La parità di genere non può essere affidata a interventi episodici – dichiara la Consigliera di Parità Simona Mulè – ma richiede un’alleanza permanente. Con questo Tavolo intendiamo costruire uno spazio stabile di confronto e di azione, capace di trasformare l’analisi dei bisogni del territorio in proposte concrete e opportunità reali!”.

Un entusiasmo condiviso anche dal Presidente della Provincia, Federico Carnevale:

“Come Provincia crediamo che le pari opportunità siano un obiettivo concreto da perseguire attraverso la programmazione condivisa. Ringrazio Simona Mulè e tutti i soggetti che partecipano a questo percorso, che contribuirà a costruire una comunità più equa, inclusiva e capace di valorizzare il talento delle donne”.