Parità di genere, la Provincia di Latina avvia le designazioni per il Tavolo permanente

Prosegue il percorso avviato dalla Provincia di Latina per la costituzione del Tavolo Permanente Provinciale sulla Parità di Genere. Dopo l’avviso rivolto agli organismi del Terzo Settore, l’Ente ha ora aperto ufficialmente la fase dedicata alla componente pubblica, chiamata a indicare i propri rappresentanti all’interno dell’organismo.

L’iniziativa punta a costruire uno strumento stabile di confronto tra istituzioni e realtà del territorio impegnate sui temi delle pari opportunità, con l’obiettivo di creare una rete strutturata capace di rendere più efficaci le politiche contro le discriminazioni. Parallelamente, il percorso servirà anche ad aggiornare l’elenco dei soggetti che, a vario titolo, operano o potrebbero operare nel campo della parità di genere, offrendo un supporto concreto alle attività dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina.

Il Tavolo si propone come luogo di dialogo permanente tra enti pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali e organismi istituzionalmente competenti o interessati alle tematiche delle pari opportunità. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione sul territorio e rendere più incisive le azioni a tutela dell’uguaglianza tra donne e uomini, in particolare nel mondo del lavoro.

Tra le finalità dell’organismo rientrano la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, la promozione di una cultura delle pari opportunità, la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la realizzazione di progetti e iniziative dedicate all’inclusione. Il Tavolo potrà inoltre favorire la valorizzazione delle risorse già presenti, la co-progettazione di interventi mirati, l’organizzazione di iniziative comuni e l’elaborazione di studi e approfondimenti utili a orientare in modo più efficace le politiche locali.

«La parità di genere non è solo un principio da affermare, ma una responsabilità concreta delle istituzioni», dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. «Con il Tavolo Permanente la Provincia di doterà di uno spazio stabile di ascolto, analisi e proposta che metta in rete competenze, esperienze e buone pratiche già presenti nel nostro territorio. L’obiettivo è trasformare il confronto in azioni efficaci, capaci di incidere realmente sulle condizioni di lavoro e sulle opportunità di donne e uomini nella nostra provincia».

Sull’importanza operativa dello strumento interviene anche la Consigliera di Parità della Provincia di Latina, Simona Mulè: «L’istituzione di un Tavolo Permanente rappresenta un passaggio fondamentale per rendere strutturale il confronto tra istituzioni e parti sociali. La parità non si costruisce con interventi isolati, ma attraverso un lavoro continuo di prevenzione, monitoraggio e proposta. Mettere in rete competenze e responsabilità diverse ci permetterà di intercettare prima le criticità, sostenere buone pratiche e promuovere una cultura del lavoro realmente inclusiva e rispettosa delle differenze». Mulè sottolinea inoltre come il Tavolo potrà diventare «un punto di riferimento stabile per chi opera sul territorio e per chi subisce situazioni di disparità o discriminazione, favorendo un’azione più coordinata, tempestiva ed efficace».

I soggetti pubblici interessati a partecipare sono chiamati a designare un proprio rappresentante effettivo, indicando nominativo, qualifica e recapiti. Le comunicazioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2026 tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio protocollo della Provincia, con copia all’Ufficio della Consigliera di Parità e con oggetto “Designazione componente Tavolo permanente parità di genere”.

Per quanto riguarda invece associazioni, organismi di parità, comitati aziendali o sindacali, enti del Terzo Settore e soggetti privati impegnati sui temi dell’uguaglianza, il censimento avverrà attraverso la partecipazione all’avviso n. 39 già pubblicato dall’Ente.