Parte domani l’ottava stagione di Baraonda Latina

E’ tutto pronto per quella che domani sarà l’avvio dell’ottava stagione di Baraonda Latina. Come oramai da tradizione la ripartenza prevede che la prima puntata sia il “Gran Galà di Baraonda”, in diretta streaming dalla Corte del Palazzo comunale della città di Sabaudia, grazie al patrocinio dell’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Mosca e dall’assessore alla cultura Giovanni Secci.

Un evento che mette in risalto le eccellenze del nostro territorio, quelle persone o associazioni che per vari motivi hanno contribuito a valorizzare la nostra provincia, mettendosi in mostra e dando lustro. Le eccellenze sono state divise in varie categorie, associazionismo, sport, musica, imprenditoria, cultura e informazione. Per ogni categoria sono stati selezionato due soggetti che maggiormente si sono contraddistinti, e sono per:

Associazioni:

Boxe Latina, per il progetto “Saliamo sul ring contro il Bullismo”

Associazione Avatar Borgo Hermada “Anche le piccole comunità sanno e possono fare rete, e guardare oltre ogni limite”.

Sport:

Andrea Giani un campione olimpico, che prima di tutto è un campione di vita che non dimentica mai la sua terra.

Silvio La Macchia, di padre in figlio, dopo 64 anni un altro La Macchia sale sul podio olimpico, quando la canoa è il DNA di questa famiglia.

Musica:

M° Piero Cardarelli, quando le note escono da sole, quando l’armonia delle dita rende soave un contrabbasso

Giulio Verdecchia, crea così quasi per gioco e passatempo un evento in riva al mare al tramonto..

Crea il Sun See Jazz festival, oggi una manifestazione apprezzata in tutt’Italia e diventata famosa nel mondo.

Imprenditoria:

Italo & Gianluca Di Cocco, in un mondo come quello della ristorazione sempre più difficile e complicato riescono ancora oggi a 56 anni di distanza dalla nascita del ristorante ” Italo il Velletrano” ad essere da esempio e in prima fila.

Giuliano Radicioli e il suo gruppo editoriale “Mondo Radio” riesce a combattere alla pari con i grandi network nazionali e diventare il punto di riferimento per tutti.

Cultura e informazione:

Fabio Montico, quando ha deciso di donare a Latina un festival di arte circense non immaginava che anno dopo anno ha fatto tornare bambini tante generazioni di adulti.

Oggi il festival internazionale del circo Città di Latina è diventata una delle più importanti rassegne circensi al mondo.

Oggi il festival internazionale del circo Città di Latina è diventata una delle più importanti rassegne circensi al mondo. Graziella Di Mambro, quando raccontare la quotidianità della nostra provincia con classe, garbo ed eleganza ne fanno un vanto e orgoglio per una categoria molte volte bistrattata.

Un premio alla carriera verrà riconosciuto al giornalista Lidano Grassucci, per l’impegno profuso nella sua attività professionale e per i risultati ottenuti, rendendone un giornalista d’assalto, libero da ogni schema e libero di esprimere il proprio pensiero , ” senza se e senza ma “. Verrà insignito della “canottiera bianca” simbolo di libertà e indipendenza, fuori da tutto e da tutti.

Nel corso della serata si esibiranno sul palco della Corte Comunale artisti locali della valenza di Elin, Riccardo Retrosi, Kyma, e Respighi. L’appuntamento è dunque per domani alle ore 21.00 presso la corte comunale, con ingresso libero.