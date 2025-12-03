Partenza a bomba per l’Aura League: goal e spettacolo al Tecariba

La prima giornata dell’Aura League ha offerto un avvio di stagione ricco di gol, episodi decisivi e carte speciali che hanno inciso in modo evidente sull’andamento delle partite. Nel match più combattuto, gli Astro Kickerz hanno avuto la meglio sui Jägerbombers FC per 5-4: la differenza l’ha fatta la gestione della Carta Penalty, trasformata dai Kickerz e fallita dai Jägerbombers, con il portiere Antonio Fieramonti protagonista assoluto grazie alla parata decisiva che gli è valsa il titolo di MVP.

Giornata di dominio invece per i Los Guerreros, che hanno travolto i Vyper FC con un netto 8-3. La squadra vincente ha sfruttato con grande efficacia la Carta Shoot Out, aumentando il ritmo offensivo e costruendo un vantaggio mai messo in discussione. A guidare il successo è stato Leonardo Gallo, autore di due Shoot Out perfetti e nominato MVP del match.

A inaugurare il turno erano stati gli Sgocciola, vittoriosi 5-2 sui Los Panterones. Anche in questo caso, la Carta Penalty ha pesato sull’equilibrio della sfida: Matteo Mollo l’ha trasformata in un gol da doppio valore, indirizzando la gara e guadagnandosi il riconoscimento di miglior giocatore. Da segnalare anche la prima ammonizione dell’intero torneo, con Marco Delfino costretto a tre minuti di panchina.

Tra reti, bonus e strategie, la prima giornata del Girone A ha mostrato un torneo vivace e imprevedibile. Ora l’attenzione è sul Girone B.