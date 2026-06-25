Particelle di amianto a scuola, la bonifica definitiva in via Tasso

Svolta decisiva per la messa in sicurezza e il rilancio della scuola di via Tasso. La giunta comunale ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione e alla contestuale variazione di bilancio necessari per finanziare i lavori di riqualificazione edilizia della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso. L’operazione, del valore complessivo di 645.000 euro, permetterà di risolvere in modo definitivo una questione delicata: l’intervento prevede infatti la bonifica ambientale completa dell’edificio attraverso la rimozione totale delle vecchie pavimentazioni, che contenevano microscopiche particelle di amianto. Al loro posto verranno rifatti i sottofondi e posati nuovi materiali a norma, nel pieno rispetto dei più moderni criteri ecologici.

L’amministrazione ha voluto sottolineare come questo stanziamento rappresenti il passaggio cruciale da una gestione temporanea a una soluzione a lungo termine per l’intera comunità scolastica.

“Con l’approvazione di questo provvedimento – afferma il vicesindaco Massimiliano Carnevale con delega ai Lavori pubblici – diamo una risposta organica, strutturale e definitiva a una criticità che avevamo già affrontato nella fase emergenziale. Non ci siamo limitati a gestire l’urgenza: lo stanziamento di 645.000 euro ci permette di avviare il piano di sostituzione integrale di tutte le pavimentazioni originarie della scuola di via Tasso che presentavano tracce di amianto. Il nostro obiettivo prioritario è restituire alla collettività, agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico un istituto totalmente sicuro, salubre e moderno. Per questo motivo abbiamo impresso la massima accelerazione all’iter tecnico-amministrativo: l’intenzione dell’amministrazione è quella di far partire i cantieri entro la pausa estiva, riducendo a zero l’impatto sul regolare svolgimento delle lezioni e garantendo la continuità del servizio educativo per il prossimo anno scolastico”.