Partita del Cuore 2026, attori e Vigili del Fuoco in campo a Latina

Sport e solidarietà si incontreranno venerdì 5 giugno 2026 allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, dove alle ore 10 è in programma la Partita del Cuore, evento benefico dedicato ai bambini che vivono in contesti di emergenza nel mondo.

In campo scenderanno la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina, protagonisti di una sfida dal forte valore simbolico, pensata per unire spettacolo, impegno civile e partecipazione collettiva. L’iniziativa, intitolata “Dal Red Carpet al Campo – Per la Partita del Cuore 2026”, è realizzata in collaborazione con il Comune di Latina e promossa dall’associazione “Il Cerchio delle Idee”.

Il ricavato dell’evento sarà destinato all’Unicef e, in particolare, al progetto “La Scuola in Scatola”, che sostiene il diritto all’istruzione dei bambini colpiti da crisi umanitarie, fornendo materiali e strumenti educativi essenziali anche nelle situazioni più difficili.

L’amministrazione comunale ha concesso l’utilizzo gratuito dello stadio, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di promuovere, attraverso lo sport, i principi di solidarietà e inclusione. L’evento non ha finalità di lucro e rappresenta un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in un gesto concreto di aiuto.

I biglietti per assistere alla manifestazione sono già disponibili in formato elettronico attraverso il link dedicato.