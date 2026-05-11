Partito Socialista Italiano di Latina, Domenico Guidi nuovo Segretario Provinciale

Domenico Guidi è il nuovo Segretario Provinciale del PSI di Latina. La sua nomina è arrivata per acclamazione lo scorso sabato 9 maggio, durante il congresso provinciale della Federazione, celebrato in una sala gremita presso l’Hotel Miralago di Sperlonga. L’assise, convocata dal segretario regionale Gian Franco Schietroma, ha visto una partecipazione straordinaria di iscritti e simpatizzanti provenienti da ogni angolo della provincia: dal nord al sud, dalle isole fino ai centri montani, segnando un momento di forte vitalità per il garofano rosso nel territorio pontino.

Il congresso, aperto alla presenza di una nutrita rappresentanza di giovani e donne di esperienza, ha definito non solo i nuovi vertici ma anche la linea politica del partito. Su proposta dello stesso Schietroma, l’assemblea ha eletto all’unanimità Giovanni Ciarlone alla carica di Presidente, mentre la Presidenza Onoraria è stata affidata a Giacomino De Luca e all’avvocato Ezio Bonanni.

Con la nomina di Domenico Guidi, il PSI di Latina sceglie la strada del radicamento territoriale e della competenza, presentandosi alla sfida del governo del territorio con una squadra rinnovata e un programma di riforme ambizioso, capace di unire la storica tradizione socialista alle moderne esigenze di sostenibilità e giustizia sociale.