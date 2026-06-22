Partono i lavori di riqualificazione alla scuola di Sermoneta Scalo

Con il suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico, sono ufficialmente partiti i lavori di efficientamento energetico alla scuola primaria di Sermoneta Scalo. La scelta del momento non è affatto casuale: l’amministrazione comunale ha pianificato l’apertura del cantiere proprio in concomitanza con le vacanze estive per riuscire a consegnare la struttura completamente rinnovata entro la riapertura di settembre, azzerando così i disagi per i bambini, le loro famiglie e tutto il personale della scuola. L’operazione ha un valore complessivo di 238 mila euro. Di questi, 97 mila euro arrivano dai finanziamenti statali del programma Conto Termico 2.0, mentre i restanti 141 mila euro sono stati stanziati direttamente dalle casse del bilancio comunale. Il progetto, affidato alla ditta Caporini Costruzioni, punta a trasformare l’edificio in un modello di sostenibilità ambientale e comfort.

Gli interventi sull’esterno si concentreranno sull’isolamento termico della struttura. Gli operai realizzeranno un cappotto termico sulle pareti perimetrali, che finora erano prive di protezione o isolate in modo insufficiente, così da trattenere il calore d’inverno e isolare la scuola dal caldo d’estate. Parallelamente, verranno sostituiti tutti i vecchi infissi esterni con nuovi serramenti vetrati ad altissime prestazioni energetiche. Anche l’impianto di riscaldamento sarà rivoluzionato attraverso la sostituzione della vecchia caldaia con un modello a condensazione ad alta efficienza e con l’installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, permettendo una regolazione precisa della temperatura stanza per stanza e un taglio netto dei consumi. Non si tratta quindi di un semplice restyling estetico, ma di un profondo rinnovamento strutturale destinato a migliorare la qualità della vita quotidiana all’interno delle aule.

A confermare la visione del progetto è l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Minniti, che ha dichiarato: “Continuiamo a investire sugli edifici scolastici dell’intero territorio comunale grazie al lavoro portato avanti in sinergia dall’amministrazione Giovannoli, con il consigliere delegato alla Pubblica istruzione Stefania Iacovacci, e dagli uffici comunali. Vogliamo strutture di qualità e al passo con le esigenze dei più giovani, che siano realmente luoghi di accoglienza, inclusività e socialità. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella modernizzazione del patrimonio scolastico comunale, con benefici concreti in termini di efficienza energetica, sostenibilità ambientale e qualità degli spazi destinati alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni. Investire nella scuola significa costruire un domani più solido per tutti”.