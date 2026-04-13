Pascolo vietato in area bruciata, sanzionato allevatore a Roccasecca dei Volsci

Un controllo ambientale dei Carabinieri Forestali ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa per pascolo illecito in area verde percorsa da incendio nel territorio di Roccasecca dei Volsci.

Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno, nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio, ha accertato in località M. Martavello, area Campo Volo, la presenza di dieci bovini al pascolo senza custode in un terreno comunale boscato. Dagli approfondimenti svolti è emerso che l’area era stata interessata da incendi nel corso degli anni, l’ultimo dei quali nel 2025.

I militari, dopo le verifiche necessarie, sono risaliti al proprietario degli animali e hanno proceduto alla contestazione dell’illecito amministrativo. La violazione riguarda l’esercizio del pascolo in un’area percorsa dal fuoco, condotta vietata dalla legge per consentire la ricostituzione ecologica del bosco e tutelare il patrimonio ambientale.

Per ciascun capo di bestiame la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 353 del 2000 va da un minimo di 45 euro a un massimo di 90 euro.