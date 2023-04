Pasqua e ponte del primo maggio, i controlli della Polstrada di Latina

I giorni vicino alle festività pasquali e quelli dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio rappresentano un periodo critico per la viabilità, con partenze, rientri, spostamenti nei fine settimana rendono questi giorni molto pericolosi per ciò che riguarda la circolazione stradale.

La Sezione Polstrada di Latina metterà in campo personale e pattuglie per fronteggiare al meglio tali criticità, infatti per il mese di aprile, ci saranno controlli assidui e continui sono stati predisposti per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza: SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ulteriori servizi sono stati programmati anche di notte, principalmente sulle direttrici litoranee della nostra provincia, nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

L’attività della Stradale vedrà impegnati un numero maggiore di agenti che svolgeranno i servizi di specifica competenza, in ragione dell’intensificazione del traffico veicolare. I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, un’attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli operatori e dei veicoli d’Istituto che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall’altro, saranno effettuati controlli sia sulla velocità per mezzo del telelaser e dell’autovelox , sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti con l’utilizzo dell’etilometro, mentre con lo Street Control saranno verificate in tempo reale la validità dell’assicurazione e della revisione periodica dei veicoli.

Particolare attenzione sarà data alle aree di sosta e di servizio per contrastare i fenomeni legati alla commissione di reati come truffe, furti, rapine.

Con l’occasione si raccomanda di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante tali periodi, nel momento in cui si pongono alla guida e di rispettare le seguenti indicazioni:

-evitare di bere alcolici;

-rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

-non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida;

-utilizzare sempre i sistemi di ritenuta di cui sono dotati i veicoli, sia per i posti anteriori sia per quelli posteriori, nonché gli appositi seggiolini omologati per i bambini;

-prima di mettersi in viaggio, verificare la perfetta efficienza del mezzo e degli pneumatici.