Passione di Cristo a Sezze, una mostra fotografica lancia l’edizione 2026

Un viaggio tra fede, tradizione e memoria collettiva per entrare nel cuore della Settimana Santa. Sabato 28 marzo, alle ore 17:30, l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze ospiterà un appuntamento che unisce arte e spiritualità: una mostra fotografica dedicata alla storica Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, insieme alla presentazione ufficiale dell’edizione 2026.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione della Passione di Cristo APS, proporrà al pubblico una selezione di scatti realizzati dal Foto Club Latina, capaci di raccontare – attraverso volti, gesti e scenografie – uno degli eventi più identitari del territorio. Un racconto visivo che va oltre la semplice documentazione e restituisce il senso profondo di una tradizione che da decenni coinvolge l’intera comunità setina.

Nel corso dell’incontro sarà svelata anche una delle principali novità della prossima edizione: l’introduzione della scena “San Paolo sulla Regina Viarum”, un nuovo momento narrativo che arricchirà il percorso della rappresentazione, aggiungendo un ulteriore livello storico e simbolico.

La Passione di Sezze si conferma così un appuntamento di forte richiamo, capace ogni anno di mobilitare centinaia di figuranti e attirare visitatori da tutta la regione, consolidando il proprio valore come patrimonio culturale e religioso.

All’evento interverranno i protagonisti dell’organizzazione e rappresentanti delle istituzioni.