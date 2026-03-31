Passione di Sezze 2026: nuova Scena San Paolo su via Appia

La Sacra Rappresentazione della Passione di Sezze si arricchisce di un momento di forte impatto simbolico: la nuova scena “San Paolo sulla Regina Viarum”. Un inserimento che amplia il percorso scenico, offrendo al pubblico una chiave di lettura storica e suggestiva, in omaggio alla Via Appia, patrimonio Unesco.

L’annuncio è arrivato durante l’evento “La Passione di Sezze – Proiezione fotografica” all’Auditorium San Michele Arcangelo. Qui, gli scatti del Foto Club Latina hanno rivissuto i momenti più emozionanti della passata edizione. È stata presentata ufficialmente l’edizione 2026, che continua a valorizzare l’evento come appuntamento culturale e spirituale di rilievo nazionale, con centinaia di figuranti e visitatori da tutta Italia.

Venerdì sera, lungo le vie del centro storico di Sezze, debutteranno altre novità: quadri dedicati al co-patrono San Lidano (per i mille anni dalla nascita) e a San Francesco d’Assisi (ottocento anni dalla morte). Spicca il cammino di San Paolo verso Roma per il processo davanti a Cesare: incontrerà le genti di Sezze a Foro Appio e i cittadini romani a Tres Tabernae, accompagnato dall’evangelista Luca e dai compagni di viaggio da Gerusalemme.

“Una scena coerente con la narrazione, ma di grande suggestione visiva – spiega il regista Piero Formicuccia –. Omaggia la Regina Viarum e l’evangelizzazione di San Luca a Sezze. Il resto segue il classico schema con scene dell’Antico e Nuovo Testamento, i due quadri dedicati e un focus sul ruolo delle donne dopo il Calvario, omaggio alle madri che oggi piangono i figli per le guerre”.

Coinvolti centinaia di attori e figuranti sezzesi, più i professionisti Stefano Vona Bianchini (noto per fiction come Il Conte di Montecristo) e Antonio Santoro, già protagonisti nelle edizioni passate.

Il presidente dell’Associazione Passione di Cristo, Elio Magagnoli, sottolinea: “Questa scena, ispirata al riconoscimento Unesco della Via Appia, evolve la tradizione con contenuti emozionanti. Per la prima volta, avremo il patrocinio della Camera dei Deputati, oltre a Senato, Regione, Provincia e Comune. Abbiamo ricevuto due medaglie dal Presidente della Repubblica. Grazie all’associazione, ai figuranti e alla gente di Sezze”. Ringraziamenti speciali al Foto Club Latina e al presidente Alessio Pagliari.

Saluti istituzionali da vice sindaco Michela Capuccilli, consigliere regionale Salvatore La Penna, consigliere provinciale Pasquale Casalini e Pina Cochi (per l’on. Giovanna Miele della Commissione Cultura della Camera).

L’edizione 2026 promette un’esperienza unica, che unisce tradizione, innovazione e partecipazione collettiva in un’epoca difficile.