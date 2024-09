Passo indietro del Latina, la Cavese vince di misura

Il Latina stecca la prova Cavese e torna a casa a mani vuote dalla Campania. La squadra pontina è apparsa stanca e con poche idee questa sera al “Simonetta Lamberti” di Cava dei Tirreni. Latina che cambia modulo con Padalino che di affida al 3-5-2 con: Zacchi, Vona, Cortinovis, Berman, Crecco, Riccardi, Di Livio, Ndoj, Bocic e Capanni. La sblocca la Cavese al 9’ con l’ex di giornata Fella che approfitta di un pasticcio della difesa pontina, Zacchi compreso, e porta in vantaggio la squadra di casa. Timida risposta del Latina con un tiro da fuori di Riccardi che va sopra la traversa. Al 33’ pericoloso il Latina con Bocic che da posizione defilata sfiora la traversa. Si divora il raddoppio la Cavese con Sorrentino che scatta sulla fascia ed incredibilmente con Zacchi già a terra, prende solamente palo da posizione defilata.

Partono meglio i campani nella ripresa con diverse occasioni alla ricerca del raddoppio. Al 57’ fuori Ndoj e Crecco dentro Improta e Petermann. Fuori Fella per la Cavese, entra fuori Vigliotti Pezzella dentro Loreto. Cambia anche il Latina, fuori Berman per Di Renzo al 63’. Cavese intraprendente, Di Livio si fa rubare palla a centrocampo da Sorrentino, palla in mezzo, fondamentale la deviazione di Vona in angolo. Minuto 72, prova il tutto per tutto Padalino, fuori Ercolano e Cortinovis dentro Mastroianni e Saccani. Fallisce il raddoppio ancora la Cavese con l’abile Sorrentino che da pochi passi non serve al compagno l’assist vincente. Al 77’ fuori Citarella per la Cavese, dentro Marrazzino ma c’è poco altro da raccontare se non un salvataggio del portiere di casa sugli sviluppi di un angolo, ma il gioco era fermo per un fallo in area. La squadra di Padalino perde un’occasione importante per tornare alla vittoria dopo la bella prova di Avellino. Sconfitta giusta ed anche generosa con la Cavese che meritava forse un risultato più ampio. Ciò deve far riflettere e non poco Padalino ed i suoi, che ora non possono più sbagliare. Tensioni nel finale con una bomba carta lanciata nel settore ospiti del Latina che per fortuna ha portato solo tanto spavento e frastuono ai tifosi nerazzurri.

Cavese . Latina 1-0

Cavese (4-3-1-2): Boffelli, Rizzo, Piana, Peretti, Maffei, Amara, Pezzella (62’ Loreto), Citarella (77’ Marranzino), Vitale, Fella (62’ Vigliotti), Sorrentino (83’ Diarrassouba). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Di Domenico, Marchisano, Quattrocchi, Badje, Tropea, Barone. Allenatore: Di Napoli.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Ercolano (73’ Mastroianni), Vona E., Di Livio, Ndoj (57’ Petermann), Riccardi, Crecco (57’ Improta), Capanni, Berman (62’ Di Renzo), Cortinovis (75’ Saccani), Bocic. A disposizione: Basti, Cardinali, Ciko, Marenco, Martignago, Vona A., Scravaglieri. Allenatore: Padalino.

Arbitro dell’incontro: Enrico Gigliotti di Cosenza.

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Andrea Rizzello di Casarano.

Quarto uomo: Nico Valentini di Brindisi.

Marcatori: 9’ Fella (C),

Ammoniti: 13’ Vitale (C), 21’ Piana (C), 35’ Vona E. (L), 37’ Ndoj (L), 47’ Amara (C), 85’ Vigliotti (C), 90’ + 3’ Diarrassouba (C), 90’ + 6´ Rizzo (C)

Recuperi: 0’ pt. 5’ st.

Angoli: Cavese 5 Latina Calcio 1932 2

Note: Spettatori totali 3000 di cui 118 ospiti.