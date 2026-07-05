Pasta La Forza e Never Stops imbattute: due vittorie nette alla Gelit BIP Arena

Pasta La Forza e Never Stops viaggiano a punteggio pieno dopo le prime due giornate del Trofeo Città di Latina, la manifestazione cestistica conosciuta anche come Basket in Piazza e che da questa edizione porta anche il nome di Memorial Emmanuel Miraglia.

Alla Gelit BIP Arena sono arrivate due affermazioni importanti: Pasta La Forza ha superato Monium con il punteggio di 100-75, mentre Never Stops ha battuto Cosmari 74-53.

Due risultati che permettono alle formazioni vincitrici di confermarsi in testa al Girone A, rispettivamente nelle categorie Senior e Junior.

Il torneo assegnerà alle squadre vincitrici il Trofeo Terna, pensato anche per ricordare la figura di Walter Vigna, cestista pontino rimasto nel cuore del movimento cestistico locale.

Il programma proseguirà stasera 5 luglio con altre due sfide alla Gelit BIP Arena: alle 19.30, per il Girone B Junior, si affronteranno GlobalTel e New Age Erborist; alle 21.30, per il Girone B Senior, sarà la volta di Carrozzeria Falcone contro Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia.

Pasta La Forza-Monium 100-75

Parziali: 23-19, 24-14, 28-16, 25-26

Pasta La Forza parte con il piede giusto e conferma fin dalle prime battute la propria solidità. Il primo quarto è equilibrato, con Monium capace di rispondere colpo su colpo e di restare a contatto. Nel finale di frazione, però, Bottoni trova due triple consecutive che spezzano l’equilibrio e permettono alla squadra di coach Caldarozzi di chiudere avanti 23-19.

Nel secondo periodo Pasta La Forza aumenta il ritmo e prende progressivamente il controllo della gara. Monium perde continuità in attacco e fatica a trovare buone percentuali, mentre dall’altra parte Angelori e Ingallina colpiscono dall’arco, firmando l’allungo che porta il vantaggio sul +14. All’intervallo lungo il punteggio è 47-33.

Il terzo quarto indirizza definitivamente la partita. Ingallina e Niyonkuru aprono la ripresa con due triple pesanti, dando ulteriore slancio a Pasta La Forza. Monium prova a restare aggrappata alla gara soprattutto con Magli, ma la squadra di coach Caldarozzi continua a produrre gioco con grande efficacia. Il parziale del terzo periodo porta il punteggio sul 75-49.

Negli ultimi dieci minuti Pasta La Forza gestisce senza particolari difficoltà il largo vantaggio costruito nei quarti centrali. Monium prova a rendere meno pesante il passivo, ma la partita resta saldamente nelle mani dei biancorossi fino alla sirena finale. Finisce 100-75, con Pasta La Forza che conquista la seconda vittoria consecutiva.

Pasta La Forza: Zangara 13, Ingallina 20, Donato, Guerra 4, Angelori 9, Bottoni 15, Lunardi 17, Zappone 4, Niyonkuru 18. Coach: Caldarozzi.

Monium: Morgante 11, Magli 20, Zanier C., Bellato, Grazioli 10, Pistilli, Zanier A. 25, Di Gregorio 9. Coach: Colarullo-Riva.

Arbitri: Rizzuto-Finotti.

Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli.

Cosmari-Never Stops 53-74

Parziali: 1-19, 14-14, 17-19, 21-22

Never Stops mette subito la partita sui binari giusti con un primo quarto di grande intensità. Cosmari fatica a trovare ritmo e soluzioni offensive, mentre la formazione guidata dal duo Bagni-Caldarozzi impone fisicità e concretezza. Il 19-1 dei primi dieci minuti racconta bene l’impatto iniziale dei nero-gialli.

Nel secondo quarto Cosmari prova a reagire con Bauco e Bisconti, ma Never Stops continua a mantenere il controllo della gara. Ghirotto fa valere la sua presenza fisica, mentre Cuevas e Masci trovano punti importanti vicino a canestro. All’intervallo lungo il vantaggio di Never Stops resta ampio: 35-15.

La reazione più convincente di Cosmari arriva nel terzo periodo. Maliziola si carica la squadra sulle spalle e prova a riaprire la partita con alcune giocate sotto canestro e una tripla che dà fiducia ai suoi. Never Stops, però, non si disunisce e continua a gestire con lucidità il margine costruito nella prima parte di gara.

Nell’ultimo quarto Cosmari insiste e prova a ridurre ulteriormente lo svantaggio, ancora con Maliziola protagonista. La rimonta, però, non prende forma: Never Stops controlla il finale e chiude la sfida sul 74-53, conquistando così il secondo successo in due partite e confermandosi tra le squadre più solide di questo avvio di torneo.

Cosmari: Rotondo 3, Nanni 3, Ricci 1, Cardarelli 3, Bauco 7, Pettinelli 4, Flori, Cardoso Valdez, Penazzi 9, Di Mascolo V., Maliziola 19, Bisconti 5, Di Mascolo E. 3. Coach: Fabiani-Di Mascolo.

Never Stops: Orsini 1, Bagni Leo., Coronini, Zamparo 5, Bagni Lor. 3, Galli 3, Goffredo 8, Cardosi, Fusco 10, Masci 16, Giannone 4, Cuevas 9, Ghirotto 15. Coach: Bagni-Caldarozzi.

Arbitri: Rizzuto-Delfino.

Ufficiali: Caporossi-Ceccarelli.