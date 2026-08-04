Patente falsa durante un controllo sull’Appia, denunciato

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Cisterna sul fronte della sicurezza stradale. Nei giorni scorsi, durante un intervento per la gestione della viabilità in seguito a un incidente avvenuto lungo la Statale Appia, all’altezza del chilometro 54+500, gli agenti hanno fermato un’autovettura il cui conducente aveva attirato la loro attenzione con una manovra giudicata sospetta al momento dell’alt.

Alla guida della Volkswagen Sharan c’era un cittadino albanese di 29 anni, residente in provincia di Latina. Durante il controllo, l’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi nel 2023.

Il documento, pur presentandosi inizialmente conforme agli originali, ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di sottoporlo ad approfondite verifiche utilizzando le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo. Gli accertamenti hanno confermato che la patente era integralmente contraffatta.

Il giovane è stato quindi identificato e sottoposto ai rilievi di rito. Al termine delle verifiche è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale in certificazioni amministrative. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione per guida senza patente, poiché il documento esibito è risultato essere falso.

Come previsto dalla normativa vigente, la posizione dell’indagato sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria e dovrà considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.