Patenti ritirate, droga e armi: il bilancio dei controlli di Polizia a Fondi

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Fondi, concentrandosi sul rispetto del Codice della Strada, sulla detenzione di armi e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche, un uomo già destinatario della revoca della patente è stato sorpreso al volante: per lui è scattata la sanzione di 5.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo. Un’altra automobilista ha visto rimosso il proprio mezzo parcheggiato sotto casa, privo di assicurazione da oltre sei mesi. Altri conducenti sono stati multati per mancata revisione del veicolo e sosta irregolare sul marciapiede.

Nella stessa giornata, sono state sequestrate armi detenute senza regolare denuncia, con munizionamento superiore a quanto autorizzato. Sempre nel primo pomeriggio, un cittadino è stato sanzionato dopo essere stato trovato alla guida con una piccola quantità di sostanza stupefacente: la patente è stata ritirata in attesa degli esami che determineranno eventuali ulteriori provvedimenti.