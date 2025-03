Pattinaggio, il PalaRoller brilla ai Campionati Interregionali di freestyle

Il PalaRoller ASD lasciato il segno ai Campionati Interregionali Lazio-Campania FISR di pattinaggio freestyl, disputati il 15 e 16 marzo 2025 presso la pista del CONI in Viale Michelangelo, Latina. La società, con sede in via Maira 10, ha visto i suoi atleti distinguersi nella disciplina del Roller Cross, conquistando numerosi podi e qualificazioni per le competizioni nazionali.

Risultati di spicco

Il coach e presidente del PalaRoller, Salvatore Amenta, ha espresso grande soddisfazione per il comportamento e le prestazioni dei suoi allievi.

I risultati ottenuti nella competizione interregionale hanno permesso a sei atleti della squadra di qualificarsi per i Campionati Italiani di Milano. Ecco i pattinatori che si sono guadagnati il pass per la fase nazionale:

Gemma Occiganu (Allievi Femminile) – 2° posto

Viola Fiaschetti (Ragazzi Femminile) – 2° posto

Vittoria Fiorito (Ragazzi Femminile) – 4° posto

Flavia Forte (Ragazzi Femminile) – 5° posto

Mirco Alviti (Ragazzi Maschile) – 2° posto

Giovanissimi, verso il trofeo Tiezzi

Anche i più piccoli si sono distinti, pur non potendo ancora accedere ai Campionati Italiani. Tuttavia le prestazioni permetteranno loro di partecipare al prestigioso Trofeo Nazionale Tiezzi (KIDS):

Giorgia Messina (Giovanissimi Femminile) – 2° posto

Federico Fioriello (Giovanissimi Maschile) – 2° posto

Ethan Fuzio (Giovanissimi Maschile) – 3° posto

Un anno di successi

Il PalaRoller aveva già iniziato la stagione con il Primo Trofeo Lazio, svoltosi il 22 e 23 febbraio 2025 a Roma, dove sia gli atleti più esperti che i più piccoli hanno mostrato impegno e passione per il pattinaggio freestyle.

Con sei qualificati per il campionato nazionale e un gruppo di giovanissimi pronti a farsi valere nel Trofeo Tiezzi, la squadra di Salvatore Amenta si prepara ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo e determinazione.

Amenta si dice orgoglioso del lavoro svolto dai suoi atleti. Hanno dimostrato temperamento e impegno, e i risultati parlano chiaro. L’obbiettivo obiettivo è continuare a crescere e portare il PalaRoller ai vertici del pattinaggio freestyle italiano.

L’appuntamento ora è per i Campionati Italiani di Milano, dove i talenti del PalaRoller cercheranno di confermare la loro forza e determinazione a livello nazionale.